Smarrito da alcuni giorni: cagnolino soccorso alla Rocca Brancaleone dai Vigili del Fuoco

Si era infilato in un cunicola all'interno della torre Fiorentina-Torrione Gambatorta della Rocca Brancaleone. I Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti domenica mattina per mettere in salvo un cagnolino, la cui proprietaria aveva smarrito alcuni giorni fa. Sul posto è giunta la titolare, che ha potuto riabbracciare l'amico a quattro zampe. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. Diversi gli interventi di incendi di sterpaglie che nel pomeriggio ha tenuto impegnato il personale del 115 nella zona di Casal Borsetti e Lido Adriano.