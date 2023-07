Soccorso in volo anche nei luoghi più difficili: l'elicottero del 118 ora potrà usare anche il verricello

Portare soccorso in tutti gli scenari, anche in ambiente montano o impervio, nel minor tempo possibile. Sono questi gli obiettivi del rinnovato servizio di elisoccorso nella base 118 di Ravenna, che da oggi potrà contare sull’impiego del verricello per sbarcare personale tecnico e sanitario e per recuperare i feriti, anche in territorio di montagna o di difficile raggiungimento con altri mezzi.

Una novità che rappresenta un potenziamento del servizio di elisoccorso Regionale, che ora può contare su due elicotteri (EliRavenna appunto, ed Elipavullo), oltre a quelli di Bologna e Parma, dotati di verricello, una macchina che serve a movimentare pesi tramite l'utilizzo di una fune. Grazie ad una convenzione con l’Assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna, anche sull’elicottero romagnolo saranno impiegati a bordo i Tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: si tratta di operatori, donne e uomini, con altissima specializzazione tecnica, a cui sarà demandato il delicato compito di garantire la sicurezza nelle le fasi di imbarco e sbarco con il verricello del personale sanitario, oltre al recupero dei pazienti in territorio impervio. Inoltre, sarà presente a bordo uno specialista che affiancherà il pilota e gestirà direttamente le manovre al verricello.

Anche l’elicottero in dotazione è rinnovato, con l’arrivo di un EC-145 T3 di ultima generazione. Grazie al secondo elicottero abilitato ad eseguire interventi sanitari in ambiente impervio, il territorio regionale potrà contare su soccorsi dal cielo ancora più rapidi e tempestivi, garantendo la massima professionalità con medici ed infermieri specializzati, provenienti dall’area dell’emergenza-urgenza delle Aziende sanitarie regionali e la competenza in ambiente impervio dei tecnici del Soccorso Alpino. EliRavenna sarà attivo tutti i giorni, dall’alba al tramonto.