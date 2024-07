I soci acquistano la sede storica del circolo all'asta: un nuovo inizio per "La Gardela"

I soci del Circolo La Gardela di Ravenna annunciano di aver concluso con successo l'acquisto dell'immobile in via Portone 35, che da anni ospita le attività dell’associazione. Dopo l'aggiudicazione dell'asta per l'immobile, lo storico edificio diventerà ufficialmente la sede permanente, segnando l'inizio di una nuova e stimolante avventura per il circolo. Dopo 70 anni dalla costituzione, di cui 40 anni trascorsi in affitto all’interno dell’attuale edificio, il circolo diventa proprietario dei muri e festeggia nel migliore dei modi uno dei compleanni più importanti all’interno della propria sede sociale. All’esito di un’asta giudiziaria, avviata nei confronti di soggetti estranei al circolo, si è potuto acquisire l’immobile grazie all’impegno collettivo e alla determinazione dei soci che, unendo le forze, hanno garantito alla Gardela una casa stabile e ispiratrice.

"In un momento in cui l’associazionismo in senso generale sta attraversando una fase delicata, la risposta dei soci del circolo La Gardela, contestualmente al sostegno della BCC ravennate forlivese e imolese, rappresenta un passo significativo, una reazione concreta, per poter continuare a promuovere e a sviluppare attività culturali, ricreative e gastronomiche in un ambiente ancor più personalizzato", riferiscono dal circolo. Dalla data di aggiudicazione provvisoria, il direttivo e i soci sono stati coinvolti attivamente per il raggiungimento di questo importante obiettivo, attraverso incontri e assemblee, in risposta allo scetticismo manifestato da alcuni, per fortuna pochi, che forse credevano in un insuccesso, anche causa del tortuoso percorso che è stato affrontato, ma fortunatamente smentiti dal positivo risultato conseguito.

"Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato e lieti di annunciarlo a tutta la comunità ravennate - ha dichiarato il presidente del Circolo La Gardela Mattia Simionato - L'acquisto dell'immobile rappresenta un passo fondamentale per la nostra associazione. Rivolgo un ringraziamento incommensurabile alle nostre socie e ai nostri soci, che hanno dimostrato ancora una volta l’impegno e la dedizione che contraddistingue loro, per il conseguimento di un traguardo storico e fino a qualche anno fa impensabile. In una sede propria, il Circolo La Gardela avrà la possibilità di crescere ulteriormente e di offrire sempre più iniziative e opportunità alla comunità di Ravenna. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa nuova fase della nostra storia. Insieme faremo del Circolo La Gardela un punto di riferimento per la cultura, il divertimento e la socialità a Ravenna. Da ultimo, non per importanza, desideriamo ringraziare anche tutti i nostri partner che ci hanno accompagnato in questo percorso: Comitato Provinciale Enda, consulenti, professionisti e addetti ai lavori che hanno contribuito al successo di questa operazione e si sono impegnati energicamente a far sì che tutto questo potesse essere possibile, rendendo questo nostro sogno, realtà".

