Società 'fantasma' e buste paghe manomesse: 40mila euro di multe

Esercizio non autorizzato della somministrazione di manodopera, elusione della contrattazione collettiva nazionale ed evasione contributiva: è quanto è stato accertato dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna, in collaborazione con il personale di Vigilanza Inps di Ravenna, nell’ambito di controlli che hanno interessato il settore della Logistica e Trasporti nel territorio ravennate.

A seguito di alcune segnalazioni, gli ispettori hanno verificato che alcune imprese fornivano - senza alcuna autorizzazione ministeriale - autisti per il trasporto di generi alimentari. Da approfondimenti si è anche accertato che alcune di queste società risultavano cessate, ma nei fatti continuavano a somministrare personale. L’impresa committente si serviva degli autisti forniti dalle società, che non erano autorizzate all’esercizio di somministrazione, abbattendo così tutti i costi relativi alle dirette assunzioni degli autisti.

Gli ispettori hanno accertato, nell’anno 2019 e in merito a una decina di posizioni lavorative, che i costi del lavoro venivano ulteriormente abbattuti inserendo nelle buste paghe voci del tutto esenti da contributi e ritenute fiscali e in violazione dei trattamenti economici contrattuali. All’esito dell'operazione è stata accertata una evasione contributiva pari a 30mila euro e sono state elevate sanzioni pari a 40mila euro. I trasgressori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Si sottolinea il costante presidio, da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, della legalità in materia di Lavoro, Legislazione Sociale e Previdenziale.