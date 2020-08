Soggiorno 'forzato' a Porto Corsini per due crociere: tamponi al personale a bordo

Sono state ormeggiate nei giorni scorsi al terminal crociere di Porto Corsini le due navi da crociera lunghe oltre 200 metri 'Seven Seas Explorer' e 'Seven Seas Splendor', provenienti dagli Stati Uniti. Le due grandi navi, che hanno a bordo alcune centinaia di dipendenti, sono state sottoposte ai vari protocolli sanitari 'anti-Covid', con l'esecuzione dei tamponi al personale. Le due navi resteranno in soggiorno "forzato" a Porto Corsini per almeno tre mesi, nell'attesa che il settore possa finalmente ripartire.

