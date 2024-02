A Solarolo un incontro sul post-alluvione per cittadini e imprese

Il Comitato civico "WeLoveSolarolo" organizza a Solarolo, il 22 febbraio presso l'Oratorio dell'Annunziata a partire dalle 19.30, l'evento "Siamo preparati? strumenti tempi e metodi per accedere agli aiuti post-alluvione per cittadini e imprese". L'evento, promosso in collaborazione con ETKA Consulting, fornirà una panoramica generale sui ristori disponibili per cittadini e imprese, indicando i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai fondi post-alluvione. Con l'obiettivo di informare i cittadini e dare supporto operativo l'incontro prevede un dibattito aperto con i cittadini.