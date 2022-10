Solarolo, sottoscritto il Manifesto di corresponsabilità educativa

Martedì 4 ottobre, nella sala del consiglio comunale, il sindaco Stefano Briccolani e la dirigente scolastica Prof.ssa Pamela Ausili hanno sottoscritto il Manifesto di corresponsabilità educativa alla presenza degli insegnanti, dei rappresentanti del consiglio d’Istituto, della giunta e capigruppo del consiglio comunale e delle associazioni del territorio che collaborano da sempre a progetti formativi ed educativi per i ragazzi.

La condivisione e collaborazione tra mondo scolastico ed amministrazione comunale su progetti ed attività per i ragazzi è una prassi consolidata a Solarolo. Gli eventi degli ultimi anni hanno fatto però emergere la necessità di coinvolgere maggiormente il paese, allargando il dialogo al territorio complessivo e alle associazioni che vi operano. Nel rispetto delle competenze attribuite alle rispettive parti, l’obiettivo principale è quello di supportarsi reciprocamente nell’attuazione di politiche educative per la crescita e lo sviluppo sociale e culturale degli alunni, condividendo la necessità di offrire opportunità educative significative ed al passo coi tempi.

Il percorso ciclico e di miglioramento continuo che sta alla base del Manifesto prevede una fase in cui Amministrazione, associazioni e scuola raccolgono le diverse proposte che saranno parte integrante del piano formativo offerto durante l’anno scolastico agli alunni. I valori di riferimento delle iniziative formative sono la sostenibilità ambientale, l’inclusione ed integrazione sociale, l’educazione al senso civico e la scoperta del territorio in cui si vive.

Il sindaco Stefano Briccolani sostiene che le esperienze che scaturiscono da questo clima di collaborazione siano state occasioni importanti di crescita, scambio e allegria per tutte le parti coinvolte.

L’Amministrazione Comunale ringrazia da un lato le associazioni del territorio per aver messo il loro sapere e il loro senso civico a servizio di tutto il paese; dall’altro tutta la comunità scolastica - alunni, famiglie, docenti e non docenti, Dirigente Scolastica e consiglio di Istituto - per la disponibilità alla cooperazione e la tenacia con cui hanno saputo affrontare questi anni difficili.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pamela Ausili e tutti i docenti esprimono soddisfazione per la collaborazione e la sinergia di intenti con l’Amministrazione Comunale di Solarolo, esprimendo una particolare gratitudine alle associazioni del territorio che consentono all’Istituzione Scolastica di arricchire in modo così efficace l’offerta formativa.

L’Amministrazione Comunale e l’Istituzione Scolastica, unitamente alle associazioni di Solarolo, si impegneranno affinché questo programma possa crescere negli anni, aumentando le possibilità di interazione e conoscenza del territorio, con l’obiettivo di fortificare e forgiare una comunità educante che partecipa attivamente per il bene del futuro.