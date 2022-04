Solarolo, torna la tradizionale fiaccolata in nome di "Pace e lavoro"

Torna la tradizionale fiaccolata a Solarolo, il 29 aprile, per celebrare le due date del 25 aprile e del 1° maggio, nel binomio Pace e Lavoro. "Dirimente più che mai è oggi proprio la prima, la richiesta di Pace, col mondo intero in ansia per quel che succede in Ucraina, sull'orlo di un nuovo conflitto mondiale", affermano i responsabili dell'iniziativa, organizzata dalla federazione di Ravenna di Rifondazione Comunista.

Alla manifestazione aderiscono tante altre realtà della politica e dell'associazionismo: il PCI, Potere al Popolo, La Comune, la Consulta Provinciale Antifascista, la CGIL, l'ARCI, l'ANPI e l'associazione di amicizia Italia-Cuba. Il ritrovo, per chi intende partecipare, è in piazza del Popolo a Solarolo, dalle 20 si succederanno gli interventi dei partiti e delle associazioni; poi, alle 22, al termine del corteo, vino, ciambella e musica col maestro Gianni Carnevali.