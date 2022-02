Perde migliaia di euro: un passante trova le banconote (ma non tutte) e le consegna

Sono bastate poche ore per risalire al proprietario dei soldi ritrovati da un onesto cittadino a Faenza, che li ha consegnati alla Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina. Le indicazioni contenute nel comunicato-appello del Nucleo di polizia giudiziaria erano state volutamente scarne per non fornire dettagli utili a eventuali impostori che ne avessero rivendicato la proprietà, potendo così contare su alcuni dettagli non resi noti.

La notizia ha fatto presto il giro della città e, poco dopo le 12.30 di martedì mattina, si è presentato al Comando della Polizia locale di via Baliatico un agricoltore 62enne faentino che ha dichiarato di essere il proprietario del denaro. L'uomo ha raccontato agli agenti che venerdì si era recato in una filiale di una banca in pieno centro dove aveva effettuato un prelievo di 2.000 euro in banconote in ‘tagli’ da 100 e 50 euro. Prima di uscire dalla banca aveva riposto le banconote nel marsupio che aveva alla cintola: operazione che deve essere stata fatta malamente. Così, lungo il tragitto tra la banca e il luogo dove aveva lasciato l'auto in sosta, in via Corelli, le banconote sono andate perse.

Una volta arrivato a casa il 62enne si è accorto che nel marsupio era rimasto ben poco, una sola banconota da 50 euro, deducendo di aver perso il denaro. Martedì mattina un vicino dell'agricoltore, al quale evidentemente era stata raccontata la disavventura, ha telefonato all'uomo dicendo che un faentino di buon cuore, dopo aver trovato delle banconote, le aveva consegnate alla Polizia locale dell'Unione, così lo ha invitato a contattare il comando di via Baliatico per capire se poteva essere il suo denaro perso venerdì mattina. E così il 62enne, con le lacrime agli occhi per la gioia ed esibendo la distinta della banca, si è presentato in via Baliatico.

Il personale della Polizia giudiziaria, dopo aver preso visione della distinta del prelievo bancario e aver fatto alcune domande circostanziate sul taglio delle banconote e sull’importo, ha capito di trovarsi di fronte al proprietario del denaro trovato - 1.300 euro, questa era la cifra consegnata ai vigili. Le restanti banconote, per un totale di 650 euro, devono essere state trovate da altri passanti che, con meno scrupoli, se le sono intascate.

Dopo aver ringraziato gli agenti e ovviamente il faentino che aveva consegnato le banconote è rientrato in possesso del suo denaro. “Siamo molto contenti - hanno fatto sapere dal comando di via Baliatico - di aver restituito a tempo di record il denaro al proprietario. Ci piace sottolineare il gesto del faentino, davvero ammirevole, che ha trovato e consegnato il denaro al comando”.