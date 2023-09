La solidarietà di Ravenna: 32 pacchi di giochi, libri ed elettrodomestici in partenza per il Senegal

Solidarietà e beneficenza che assumono la forma concreta di 32 pacchi solidali e che da Ravenna arriveranno fino al Senegal, destinati a bambini di strada e studenti più bravi. Nei giorni scorsi l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo ha concretizzato l'impegno nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale denominato 'Ci siamo anche noi" e per mano del presidente Charles Tchameni Tchienga ha consegnato alla rappresentante ravennate del progetto, Taxawu Askanwi, 32 pacchi contenenti vestiario, calzature, giocattoli, libri per bambini in lingua italiana, ed elettrodomestici destinati al Senegal. "Il nostro motto è: 'il sorriso di un bambino é per noi adulti un punto di crescita' - ha detto Tchameni Tchienga -, ed é doveroso per noi dare una mano ai bambini meno fortunati del terzo mondo".