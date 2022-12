La solidarietà delle feste: i volontari diventano Babbo Natale e consegnano doni su richiesta

Il piacere di ricevere una sorpresa inaspettata, e magari di un sogno realizzato. Un regalo di Natale può contenere tutto questo: è per questo che Auser Lugo ha deciso di donare la magia del Natale, consegnando regali a tutti, bambini, adulti e anziani. I volontari dell’Auser Provinciale Ravenna Circolo di Lugo, vestiti da Babbo Natale, consegneranno dunque i regali di Natale per conto di chi ne farà richiesta, nel pomeriggio del 23 dicembre e per tutta la giornata del 24 dicembre. Per “prenotare” un Babbo Natale (ovvero una consegna), telefonare dal 12 al 22 dicembre al numero 328 4269186.