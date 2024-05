Grande solidarietà per la nuova cucina della parrocchia: raccolti oltre 30mila euro con il crowdfunding

Corre la solidarietà per il progetto "CuciniAmo", che nasce dall’esigenza di realizzare una nuova cucina nella comunità parrocchiale Madonna della Neve in Cervia. Il desiderio è avvicinare alla comunità persone diverse, per esigenze ed età: ragazzi in cerca di convivialità; persone bisognose economicamente, oppure alla ricerca di comprensione ed affetto. Da questo è nata l’esigenza di effettuare una raccolta fondi da destinare alla ristrutturazione e messa a norma della cucina che possa essere utilizzata anche per svolgere queste attività.

E’ stata aperta una sottoscrizione fondi tramite la piattaforma di crowdfunding Idea Ginger che sta ottenendo una grande adesione: in pochi giorni oltre 300 fra persone ed enti hanno donato oltre 30.000 euro per sostenere questo progetto. Il gruppo di lavoro che è nato per il progetto e la comunità intera sono molto contenti e molto grati a tutte le persone e associazioni che, fin dal primo giorno della raccolta, hanno creduto e apprezzato il progetto, dimostrando una grande generosità rivolta alle persone più bisognose di aiuto, di affetto e di vicinanza. La campagna di raccolta fondi sarà aperta fino al 31 maggio.