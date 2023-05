Sommozzatori e squadre di terra della Capitaneria di Porto, lavoro incessante per evacuare la popolazione

Sommozzatori e squadre di terra della Capitaneria di Porto di Ravenna continuano ad operare a Lavezzola per evacuare la popolazione (la situazione più delicata), al momento circa 200 persone evacuate. Una squadra di 5 militari sta operando a Lugo (Ravenna) con pompa barellabile per esaurimento cantine.

Terminata attività a Sant’Antonio (Ravenna) da parte delle 2 squadre a terra della Capitaneria di Porto per informare la popolazione dell’ordine evacuazione; successivamente, in località Borgo Montone (Ravenna), una delle due squadre ha operato in coordinamento con Polizia Locale.

Appena terminata l’attività, una squadra, dopo essersi spostata a Fornace Zarattini (Ravenna), sta ancora operando in supporto del tecnico delle linee telefoniche e per l’evacuazione di un anziano. La squadra della Capitaneria di Porto di Rimini composta da 5 militari, dirige nel ravennate per dare supporto alla predetta squadra. In sintesi : due nuclei di sommozzatori della Capitaneria di Porto operativi al momento (16 militari), 5 squadre della Capitaneria di Porto a terra (23 militari)