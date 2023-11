"Soppressi gli abbonamenti bus per gli anziani": Comune e Provincia chiedono chiarimenti ad Amr e Start

Dopo l'allarme lanciato ieri dai sindacati, che lamentavano la "soppressione degli abbonamenti Start Romagna dedicati agli over 70", sulla questione intervengono il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, l’assessore a Mobilità e Politiche sociali Gianandrea Baroncini e il consigliere provinciale con delega alla Mobilità Nicola Pasi.

"Condividiamo la necessità di chiarire gli episodi segnalati dalle organizzazioni sindacali in merito alle applicazioni della scontistica agli over 70 per quanto riguarda gli abbonamenti al trasporto pubblico locale - scrivono i tre - Ci muoveremo tramite l’agenzia Amr per ottenere un chiarimento e, se necessari, ulteriori incontri o l’avvio di un confronto con il gestore Start Romagna. Non possiamo che rimarcare come in questi mesi non ci siamo mai sottratti alla costruzione di un difficile equilibrio che consentisse al trasporto pubblico locale di poter offrire un servizio alla comunità in una situazione in cui, tra inflazione e caro carburante, i costi di gestione arrivavano al limite della sostenibilità. Tant’è che abbiamo auspicato potesse concretizzarsi un intervento del Governo almeno sul costo carburante, pure più volte sbandierato. Abbiamo comunque fatto il possibile aumentando molto la contribuzione dei Comuni al fine di non scaricare tutta la manovra sugli utenti, in un lavoro di bacino romagnolo importante".

"Per quel che ci riguarda - concludono - era chiaro che il piano finanziario prevedesse l’adeguamento delle tariffe, ferme dal 2014, ma anche che in nessun modo contemplasse il superamento o il cambio di titoli esistenti, soprattutto senza il necessario confronto. Servono risposte immediate per l’anno in corso e una eventuale proposta da condividere per il futuro. Ribadiamo inoltre che teniamo molto alla logica che abbiamo stabilito con l’agenzia sin dall’inizio del percorso, ossia che il principio alla base della manovra è quello di tutelare gli abituali utilizzatori del servizio, senza impatti significativi per i titolari di abbonamento annuale”.