Sopralluogo al Terminal Crociere in attesa dei 113 migranti: chi sono e come saranno distribuiti

In attesa dell'arrivo dei 113 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, mercoledì mattina si è svolto un sopralluogo al Terminal Crociere di Porto Corsini per pianificare la logistica e tutti gli adempimenti del caso. Qui saranno svolte tutte le operazioni di identificazione, fotosegnalamento e screening sanitario; poi, completate le operazioni, i migranti saranno destinati in base al piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna.

Sul posto mercoledì mattina - insieme a forze dell'ordine, Croce Rossa, il sindaco Michele de Pascale, gli assessori comunali Gianandrea Baroncini e Federica Moschini e regionali Irene Priolo (vicepresidente della Regione con delega alla Protezione Civile) e Igor Taruffi (assessore al welfare), Protezione Civile, Vigili del fuoco, Autorità portuale, Capitaneria di Porto, rappresentanti del Ministero della Salute, Caritas e e autorità sanitarie - era presente in prima linea il Prefetto Castrese De Rosa. "I migranti saranno destinati in base al piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna - ha spiegato il Prefetto - 79 di loro (gli adulti e i minori accompagnati) saranno così distribuiti in regione: 18 a Bologna, 12 a Modena, 10 a Reggio Emilia, 8 a Parma, 7 a Ravenna, 7 a Forlì-Cesena, 6 a Rimini, 6 a Ferrara e 5 a Piacenza. La Prefettura insieme al Comune sta individuando anche una soluzione temporanea per l'accoglienza dei 34 minori non accompagnati. La Caritas si sta adoperando insieme alla Croce Rossa Italiana per rifornire di indumenti e pasti i migranti".

“L’Emilia-Romagna è da sempre una terra d’accoglienza e continuerà a esserlo, tanto più per chi è in fuga da emergenze umanitarie e guerre” hanno sottolineato gli assessori regionali Priolo e Taruffi. La vicepresidente, che mercoledì mattina ha sentito telefonicamente il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, ha aggiunto: “Oggi siamo qui per lavorare con tutte le forze in campo, affinché lo sbarco del 31 avvenga nel migliore nei modi, anche se la scelta del Governo di individuare il porto di Ravenna è per noi una novità, come ha sottolineato il sindaco de Pascale. Siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo già fatto con altri profughi nordafricani, ma anche con la recente emergenza ucraina. C’è un impegno a cui tutti siamo chiamati, a prescindere dal colore politico, ed è garantire una risposta umana a chi fugge da situazioni limite o con scenari di guerra. Su questo faremo squadra, ancora una volta, come istituzioni dell’Emilia-Romagna”.

Dopo il sopralluogo al porto, è seguita una riunione in Prefettura per mettere a punto i dettagli dell’operazione. Giovedì in tarda mattinata si terrà un nuovo punto di coordinamento in Prefettura.

Chi sono i migranti in arrivo

Dei 113 migranti tratti in salvo dalla Ocean Viking, 38 provengono dalla Costa D'Avorio, 18 dalla Nigeria, 14 dal Camerun, 12 dalla Guinea, 11 dal Mali, 6 dal Benin, 6 dalla Gambia, 6 dal Pakistan, 1 dal Ghana e 1 dal Senegal. Più della metà, 66, sono adulti, di cui 43 uomini e 23 donne, di cui una incinta; 34 sono minori non accompagnati, 32 bambini e 2 bambine; 13, infine, i minori accompagnati, 8 maschi e 5 femmine. 66 dei migranti hanno tra i 18 e i 50 anni, 39 tra i 5 e i 17 anni, 6 tra 1 e 4 anni, mentre 2 hanno meno di un anno.

La notizia si è diffusa martedì sera e l'arrivo della nave è previsto per sabato 31 dicembre alle ore 13. Tra i migranti, che cercavano di raggiungere le coste italiane a bordo di un gommone, vi sono anche 3 neonati - il più piccolo ha 3 settimane - 23 donne, alcune incinte, e 30 minori non accompagnati. Si tratta di una scelta insolita da parte del governo italiano, visto che Ravenna dista quasi 1.700 chilometri dal luogo del soccorso. Nelle situazioni di soccorso marittimo, gli standard internazionali raccomandano che le persone siano sempre portate al porto sicuro più vicino possibile. L'ong si è detta "sollevata" per poter portare in salvo i migranti, ma ha espresso preoccupazione per altre possibili imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale.

"Il primo pensiero è andato a queste persone che hanno trascorso il Natale non nella serenità di molte delle nostre case, ma nella drammaticità di un viaggio disumano - ha detto il sindaco Michele de Pascale - Non ci sono state date informazioni sulla ragione della scelta del Porto di Ravenna, non proprio il più vicino alla Libia, ma dico con chiarezza che da subito il Comune di Ravenna e le altre istituzioni coinvolte, in primis Ausl Romagna, hanno dato piena collaborazione alla Prefettura per gestire un'accoglienza umana, sicura e professionale. Non siamo abituati a sbarchi di questo tipo e l'attenzione da parte di tutti deve essere massima. Una notazione a margine: l'amministrazione comunale di Ravenna e il suo sindaco non cambiano opinione sull'accoglienza e la solidarietà sulla base dei Governi di destra o di sinistra che si alternano alla guida del Paese".

La sanità

Nel 2021, la Regione ha chiesto a tutte le Aziende sanitarie territoriali di costituire al proprio interno un gruppo di lavoro multidisciplinare denominato “Migranti e Vulnerabilità”, in modo da garantire una presa in carico a trecentosessanta gradi, dal punto di vista sanitario, di immigrati, profughi e richiedenti asilo. Le Aziende hanno provveduto, individuando per ciascun gruppo un referente. Tutti i referenti sono poi entrati a far parte del Tavolo di coordinamento regionale.

All’estate scorsa (agosto 2022) risale l’atto regionale che recepisce le Linee guida nazionali per la presa in carico dei migranti al loro arrivo, con l’esecuzione di vari controlli: screening, visite, test, proposte di vaccinazioni. Passo successivo, la richiesta – da parte della Regione – di formalizzare l’istituzione di una équipe, multiprofessionale e multidisciplinare, in ogni Azienda, dedicata alla presa in carico dei migranti.