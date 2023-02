Sopralluogo al Terminal Crociere per preparare al meglio lo sbarco dei migranti

Si è svolto mercoledì mattina al Terminal Crociere di Porto Corsini il sopralluogo operativo con tutte le componenti della macchina organizzativa - Prefettura, Regione Emilia Romagna, Comune, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Polizia Locale, Usmaf, Croce Rossa, Servizio 118, Autorità Portuale, Caritas e Società concessionaria del Terminal - per mettere a punto i dettagli di tutti gli adempimenti previsti in loco, sanitari, di polizia, anagrafici e di redistribuzione dei migranti relativamente allo sbarco degli 84 migranti tratti in salvo dalla nave umanitaria Ocean Viking in arrivo sabato a Ravenna.

Si è deciso di confermare il dispositivo già predisposto in occasione dello sbarco dei 113 migranti il 31 dicembre scorso con alcuni correttivi, apportati a seguito del recente debriefing. Il terminal sarà suddiviso in settori: uno per la parte sanitaria, uno per l’attività di ristoro e un altro per i riscontri di polizia e per gli adempimenti dei servizi sociali. Sono in corso le interlocuzioni sia a livello regionale che nazionale per la ripartizione dei migranti, in particolare dei 58 minori non accompagnati, sia con la Prefettura di Bologna che con il Ministero dell’Interno.