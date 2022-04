Sopralluogo nella Chiesa di San Domenico in via Cavour: "Serve un'importante opera di restauro"

Prende sempre più piede l'ipotesi del restauro della Chiesa di San Domenico, all'inizio di via Cavour, con l'idea di trasformarla in uno spazio universitario. Mercoledì mattina il sindaco Michele de Pascale ha fatto un sopralluogo all'interno della chiesa insieme all'Arcivescovo Ghizzoni.

"Dopo l’appello pubblico lanciato dal presidente Antonio Patuelli per il suo recupero - spiega de Pascale - ho partecipato con piacere ad una visita approfondita all’interno della chiesa. Un luogo di grande fascino situato in un crocevia unico nel cuore del centro cittadino che ha ospitato l’ultimo evento nel 2015 e che necessita ora di un’approfondita verifica strutturale e di un’importante opera di restauro. In questi anni la città è stata in grado di portare a termine prestigiosi progetti di recupero del suo importante patrimonio artistico e culturale: il recupero della chiesa di San Domenico ha tutte le carte in regole per essere la prossima sfida da affrontare".