Sopralluogo del sindaco in pronto soccorso: "Nuovi spazi per ridare dignità ai pazienti in attesa"

Dopo l'appello all'Ausl e ai ravennati lanciato lunedì, martedì mattina il sindaco di Ravenna Michele de Pascale si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci per manifestare la solidarietà di tutta la comunità a medici, operatori sanitari e degenti che stanno attraversando questo ulteriore frangente di difficoltà. Sul posto c’era anche il direttore di Ausl Romagna Tiziano Carradori, già da lunedì in pianta stabile in pronto soccorso per attuare soluzioni e fronteggiare l’emergenza in prima persona.

"La presenza dei vertici di Ausl è un segnale positivo importante, l’attuale direzione sta facendo oggettivamente tutto quanto nelle sue possibilità e sono fiducioso che la situazione rientrerà già dai prossimi giorni - spiega il sindaco - Martedì mattina inoltre ho potuto vedere di persona i nuovi spazi già messi a disposizione e quelli disponibili da mercoledì. Contribuiscono significativamente a restituire dignità al paziente durante l'attesa delle dimissioni o del ricovero. Il direttore mi ha detto di voler intervenire anche sull’intera struttura per gestire meglio le tempistiche di ricovero e dimissione. Si tratta di interventi che chiedevamo da tempo e che finalmente, grazie all'impegno della nuova direzione, si stanno concretizzando e che confidiamo possano determinare, con la collaborazione attiva di tutti i cittadini e le cittadine, un rapido miglioramento della situazione".

Per questo il sindaco ha chiesto ad Ausl di fornire nei prossimi giorni aggiornamenti puntuali sul numero di accessi giornalieri, sui pazienti in attesa di ricovero e sulla permanenza media in pronto soccorso. "In maniera tale che tutti insieme si possa misurare l'efficacia delle misure prese e l'andamento della pandemia - conclude de Pascale - Sono inoltre consapevole che in questo momento reperire il personale è difficilissimo, ma anche in questo senso va continuato ogni sforzo possibile per dare supporto agli operatori che sono stremati dopo questi mesi di pandemia".