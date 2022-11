Sopralluogo di Carabinieri forestali e Arpae alla Lotras per analizzare le acque, gli ecologisti: "Sono contaminate"

“Le intense piogge hanno fatto tracimare nelle fognature le pozzanghere contaminate e intrise delle ceneri dell'incendio Lotras. Quanta acqua è finita nel fosso Vetro?”. Queste le circostanze descritte e il quesito posto pubblicamente dal gruppo Faenza Ecologica nella giornata di mercoledì, a cui poi è seguita una segnalazione all’Arpae.

Nella giornata di oggi, giovedi, nel sito di via Deruta si è svolto il sopralluogo di Carabinieri Forestali e dei tecnici della sede ravennate dell’agenzia regionale, i quali hanno provveduto a effettuare un prelievo di campioni dell’acqua per analizzarli e verificare se effettivamente sia avvenuta la presunta fuoriuscita di liquidi. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

“Temiamo che l'argine non tenga più - spiegano dal gruppo Faenza Ecologica - e temiamo inoltre che per tutto l'inverno le ceneri della Lotras continueranno a fuoriuscire, mischiate ad acqua piovana, finendo nello scolo, e quindi nel fosso Vetro”. Una settimana fa sul tema e in seguito ad alcune analisi che il gruppo sottolinea di aver commissionato presso un laboratorio qualificato, Faenza Ecologica spiega di aver presentato un esposto ai Carabinieri Forestali, alla Prefettura di Ravenna e alla Procura relativamente ad alcuni livelli che sarebbero stati riscontrati.

Un tema, quest’ultimo, sul quale diverse forze politiche si sono pronunciate tra cui il consigliere comunale di Faenza in quota Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi e, in recentissima battuta, il consigliere comunale di Riolo Terme appartenente al Popolo della Famiglia Mirko De Carli.