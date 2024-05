Sopravvissuta a Covid e alluvione: la pizzeria ottiene l'attestato di 'Eccellenza Italiana'

La pizzeria e hamburgheria 'Civico 25' di Castel Bolognese, dopo aver ricevuto l'Arcimboldo d'oro, riconoscimento attribuito a livello mondiale, ed essersi piazzato in ottima posizione, all'11esimo posto nella Categoria Pizza classica, ai Campionati mondiali di pizza a Rimini 'Pizza senza frontiere', e ottenuto un ottimo piazzamento al Campionato Mondiale svoltosi a Parma, venerdì ha ricevuto l'attestato di Eccellenza Italiana con marchio anticontraffazione n.24904 da parte della Confederazione delle Piccole e Medie imprese, PMI Made in Italy. L'attività artigianale, che si trova lungo i portici di Castel Bolognese, ha ricevuto l'attestato “per l'impegno quotidiano dell'uso di prodotti a km zero e di grande qualità”.

“Ogni prodotto usato sulle nostre pizze e panini - spiega Eugenio Iannella, titolare dell'attività che ha iniziato nel difficilissimo periodo del Covid e successivamente rimasta coinvolta dai fatti alluvionali di maggio 2023 - è il simbolo di un’imprenditoria romagnola sana. Siamo orgogliosi di condividere l'attestato ricevuto PMI Made in Italy che lavora per proteggere e diffondere i marchi e la qualità dei prodotti italiani. Le referenze positive della nostra attività hanno portato a questo importante ente a conferirci questo certificato di eccellenza e l'iscrizione al loro registro”.