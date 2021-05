Sorpresa al ristorante: Paul Cayard cena e scatta foto con il personale

Lo skypper californiano è tornato a Ravenna per partecipare alle celebrazioni legate al Moro di Venezia, che da qualche giorno è esposto alla base della Darsena di città

Un ospite di prestigio, domenica sera, per il ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia, all’interno del dehor allestito in ottemperanza alle regole legate al Covid. E’ stato infatti a cena nel locale alle porte di Ravenna il grande Paul Cayard, lo skipper californiano che ha legato il suo nome alle imprese veliche del Moro di Venezia, la barca italiana fortemente voluta da Raul Gardini che partecipò all’America’s Cup del 1992 e strinse tutti i ravennati nella passione per la vela.

A trent’anni di distanza, Cayard è tornato a Ravenna proprio per partecipare alle celebrazioni legate al Moro di Venezia, che da qualche giorno è esposto alla base della Darsena di città. E domenica ha cenato alla Campaza: simpaticamente, al termine della serata ha accettato di posare in foto con lo staff del ristorante,