La sorpresa pasquale a Maiano: sbuca un uovo di Pasqua gigante

La grande installazione ha rallegrato il periodo pasquale nella frazione di Fusignano. L'idea nasce dalle grandi uova realizzate in Austria

Un inatteso dono è sbucato a Maiano di Fusignano nei giorni di Pasqua: un uovo di Pasqua gigante. Si tratta infatti di un'installazione di dimensioni notevoli (2,50 per 1,80 metri) e realizzata interamente a mano.

L'idea nasce dalle grandi uova che vengono realizzate in Austria come decorazioni delle città nel periodo pasquale. L'uovo di Maiano è il primo di una serie di interventi che la Consulta territoriale ha intenzione di realizzare per rallegrare la Pasqua dei cittadini.