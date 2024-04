Sorpresi a fumare spinelli davanti alla scuola: tre studenti nei guai

Gli agenti della Polizia Locale lunedì mattina, nel corso di servizi straordinari davanti ad alcuni Istituti scolastici della città - in particolare nell’area stazione e Isola San Giovanni, dove si trovano il liceo Classico Alighieri e l'Itc Ginanni - hanno sorpreso tre studenti intenti a fumare spinelli contenenti cannabis equivalenti, in totale, a circa 2.36 grammi.

Oltre alla segnalazione in Prefettura, così come prevede la norma per l’uso e la detenzione di modiche quantità, nei confronti dei giovani si è proceduto alla contestazione del relativo verbale per violazione al Regolamento di Polizia Urbana.

L’attività di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che rientra nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno, proseguirà anche nelle prossime settimane, al fine di prevenire qualsiasi forma di illecito e degrado.