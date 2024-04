Sorpresi in flagranza ad abbandonare rifiuti ingombranti, multati dalla Locale

La Polizia Locale di Ravenna è intervenuta, sabato mattina, a seguito di una segnalazione, in via Destra Canale Molinetto all’intersezione con via Gulli, sorprendendo, in flagranza, due persone che stavano scaricando rifiuti ingombranti nei pressi dell’area ecologica. Gli agenti, dopo le operazioni di identificazione, hanno proceduto nei loro confronti con l’applicazione della relativa sanzione, ai sensi del Regolamento Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti), per conferimento di rifiuti ingombranti effettuato in modo difforme rispetto a quanto sancito dalla normativa in vigore. Ulteriori accertamenti proseguiranno d’ufficio, da parte della Sezione Ambiente della Polizia Locale.