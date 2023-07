Sorpreso a rubare borse sotto gli ombrelloni: 20enne in manette

Domenica pomeriggio i Carabinieri di Milano Marittima, in collaborazione con Squadra di Intervento Operativo dell'ottavo Reggimento Carabinieri Lazio (dislocata in qualità di “rinforzo” estivo sul territorio della località marine della Compagnia di Cervia-Milano Marittima per intensificare i servizi di vigilanza per il contrasto di furti e reati predatori), hanno tratto in arresto un 20enne residente nel bolognese per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti attorno alle 18 lungo l’arenile di Milano Marittima, dove era stata segnalata la presenza di un giovane che, dopo aver sottratto alcune borse lasciate incustodite dai turisti sotto gli ombrelloni, vistosi scoperto si era dato alla fuga verso il centro del lido. I militari, attivatisi immediatamente nelle ricerche, lo hanno rintracciato poco dopo arrestandolo, nonostante l’accanita resistenza opposta, ricostruendo la sequela dei furti commessi presso più stabilimenti balneari e recuperando tutta la refurtiva sottratta, che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Ieri, dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Ravenna ha giudicato, con rito direttissimo, il 20enne condannandolo su richiesta della Procura a 5 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa. Come sempre l’Arma dei Carabinieri invita tutti i cittadini a segnalare prontamente al 112 ogni situazione sospetta o che possa ingenerare un timore per la propria o altrui incolumità personale o patrimoniale.