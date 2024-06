Sorpreso a vendere bigiotteria in spiaggia: multato e allontanato

A pochi giorni dall’assunzione di agenti di Polizia Locale per l'estate per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia, martedì a Lido di Savio è stato effettuato il primo sequestro di merce. Nello specifico questa mattina, nel corso del quotidiano controllo in spiaggia, gli agenti dell’unità antiabusivismo commerciale hanno sanzionato un cittadino senegalese, sorpreso a vendere bigiotteria.

La merce, consistente in oltre 150 pezzi tra braccialetti, anelli, elefantini in ceramica e accendini, per un valore approssimativo pari a oltre 550 euro, è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre per l’uomo, oltre al verbale, è scattato anche l’ordine di allontanamento.