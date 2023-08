Sorpreso a spacciare cocaina nel cuore della movida: 30enne arrestato

I militari della Guardia di Finanza di Cervia, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato ad accertare la fondatezza di alcune segnalazioni pervenute dai residenti, hanno arrestato a Milano Marittima, in flagranza di reato, un trentenne albanese che sarebbe stato sorpreso a spacciare cinque dosi di cocaina preconfezionate a un lavoratore stagionale. In particolare, l’attenzione dei militari, che da giorni tenevano d’occhio il tratto di lungomare di Milano Marittima in prossimità di uno stabilimento balneare nel cuore della movida rivierasca, si è concentrata sul 30enne, domiciliato in un vicino albergo, già notato nei giorni precedenti e sospettato di spacciare in prossimità della spiaggia.

I sospetti dei finanzieri cervesi si sarebbero poi rivelati fondati, tanto che nella tarda serata di venerdì, quando hanno deciso di stringere le maglie dei controlli, avrebbero sorpreso il sospetto mentre cedeva 5 dosi di cocaina ad un lavoratore stagionale 44enne. Il presunto pusher, sebbene già tratto in arresto solo pochi mesi prima, avrebbe tentato di depistare i finanzieri dichiarandosi vacanziere giornaliero e di non avere quindi la disponibilità di un domicilio. I militari lo avevano però più volte monitorato nei suoi spostamenti, individuando così la camera d’albergo del 30enne, all’interno della quale è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cocaina ancora da tagliare e pronta ad essere immessa nel mercato di spaccio, nonché la somma di 4.800 euro, ritenuta frutto dell’attività illecita. Al termine delle operazioni, il 30enne è stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica, trattenuto presso gli uffici di polizia in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato nella mattinata di sabato. Il 44enne che avrebbe acquistato la droga è stato invece segnalato alla Prefettura quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti.