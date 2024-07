Sospensione della circolazione sulla provinciale Sant’Alberto: modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori di riasfaltatura stradale sarà sospesa la circolazione al traffico lungo la strada provinciale n. 1 Sant’Alberto, in corrispondenza dello svincolo a rotatoria con la strada statale n. 309 Romea dir, dalle 20 di mercoledì 3 luglio alle 6 di giovedì 4 luglio e dalle 20 di giovedì 4 luglio alle 6 di venerdì 5 luglio nel comune di Ravenna.

Sono previste le seguenti deviazioni:

-tutti i veicoli in circolazione lungo la S.P. n. 1 Sant’Alberto provenienti da nord e diretti verso Ravenna, giunti all’incrocio con la S.P. 96 via Cerba, svolteranno per imboccare la medesima via Cerba e la seguiranno per intero fino ad immettersi, con svolta a sinistra nella S.S. n. 16 Adriatica e proseguiranno fino a Ravenna;

-tutti i veicoli in circolazione lungo la S.S. n. 309 Romea dir e diretti a Sant’Alberto proseguiranno in direzione della S.S. 16 Adriatica e la percorreranno in direzione nord, fino ad immettersi, con svolta a destra, nella S.P. n. 96 via Cerba che percorreranno per intero fino a reimmettersi nella S.P. n. 1 Sant’Alberto.

La viabilità nella rotatoria lungo la Statale n. 309 Romea dir resterà aperta a senso unico alternato. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione. Qualora dovessero presentarsi severe condizioni meteo avverse, non compatibili con i lavori di riasfaltatura stradale, la chiusura verrà rimandata e verranno fornite ulteriori indicazioni sulla nuova programmazione.