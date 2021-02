Casi di Covid tra i clienti: il locale chiude per precauzione

Il Covid fa chiudere il locale in Darsena. Sabato sera il bar 'Soul Club' di via Zara ha pubblicato un post su Facebook per mettere in guardia i propri clienti. "Viste le diverse segnalazioni ricevute in data odierna di persone risultate positive al tampone Covid-19 e che hanno frequentato il locale il giorno sabato 6 febbraio, abbiamo deciso di disporre una chiusura temporanea in modo tale da poter avere il tempo di fare gli opportuni accertamenti per le persone che compongono il nostro staff - scrivono i titolari del locale - Ci teniamo a precisare che non è una chiusura obbligata, ma crediamo sia doveroso in una situazione delicata come questa prendere qualche precauzione in più per il bene nostro e dei nostri amici/clienti. Vi chiediamo pertanto di condividere questo post, sicuri di rivederci presto in totale sicurezza. Abbiamo comunicato online la cosa perché crediamo sia la cosa più veloce per poter far circolare l'informazione".