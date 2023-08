Sp33, dopo l'appello e 47mila firme raccolte a breve aprirà una strada temporanea

Dopo il video-appello lanciato da residenti e attività della zona, che nei giorni scorsi ha fatto il giro dei social, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Fontanelice provvederanno in tempi brevi a predisporre una strada temporanea, un bypass che consentirà ai cittadini un percorso alternativo al tratto interrotto della strada provinciale 33, la cosiddetta "via della Renana" che collega le province di Bologna e quella di Ravenna attraverso l'appennino tosco-romagnolo, passando da Casola Valsenio.

È quanto spiega la stessa città metropolitana che, in una nota, definisce l'iniziativa "una scelta assunta dal sindaco di Bologna e metropolitano, Matteo Lepore in accordo con il Commissario Figliuolo con il quale ha avuto modo di sentirsi in giornata". I cittadini e gli imprenditori della zona avevano anche lanciato una raccolta firme per chiedere la riapertura della strada, arrivando ad oggi a quasi 47mila adesioni.

Nel dettaglio il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento è di circa un mese e il costo sui 100.000 euro che saranno stanziati dai due enti: 70.000 euro a carico della Città metropolitana e 30.000 euro dal Comune. In particolare l'opera, che sarà provvisoria, "consentirà a cittadini e imprese del territorio di proseguire nelle loro attività, così come da loro richiesto" nel video pubblicato sui social. In parallelo, si metterà in campo il progetto di ripristino definitivo della strada provinciale, il cui costo ammonta a 2,1 milioni di euro già richiesti dalla Città metropolitana al Commissario fra gli interventi da realizzare nel 2023.

"Grazie al bypass realizzato dalla Città metropolitana e dal Comune - osserva il sindaco Lepore nella nota - garantiremo alla popolazione di Fontanelice uno concreto sostegno alle attività quotidiane, in attesa di una nuova normalità. Dobbiamo fare presto e dare continuità alle risposte".

Ieri sul posto Anas ha svolto un sopralluogo. E sulla situazione della Sp33 si è espresso, sul suo profilo Facebook, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annunciando anche lui il sopralluogo. A giudizio del ministro, vicepremier e segretario della Lega, "anche se si tratta di una infrastruttura di competenza della Provincia e non del mio Ministero, Anas ha confermato la disponibilità a effettuare un sopralluogo, coordinandosi con gli amministratori locali. Avanti con il lavoro di squadra, basato anche sull'ascolto delle richieste e delle sensibilità del territorio - conclude Salvini -: il Mit è e sarà sempre la casa dei sindaci".