Spacca alcuni mobili di casa, poi si allontana: è evaso dagli arresti domiciliari

E' evaso dagli arresti domiciliari. Un 30enne di nazionalità ucraina è stato arrestato nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì dagli agenti del Commissariato di Faenza. Intorno alle 3 i poliziotti sono intervenuti nell'abitazione dove l'uomo avrebbe dovuto trovarsi poiché sottoposto al regime di detenzione domiciliare dall’aprile scorso, dovendo scontare il residuo di una pena detentiva fino a novembre di quest’anno familiari del 30enne hanno riferito agli agenti, che poco prima che il giovane sarebbe andato in escandescenza gettando il televisore a terra e danneggiando alcuni mobili, per poi allontanarsi in auto dall’abitazione. Dopo qualche decina di minuti, mentre gli agenti si trovavano ancora sul posto, è rientrato in casa ove è stato arrestato per il reato di evasione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.