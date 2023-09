Spaccata al bar nella notte: i residenti si svegliano e lanciano l'allarme

Spaccata al bar nella notte tra giovedì e venerdì alla periferia di Ravenna. L'episodio è avvenuto in un bar di via Faentina. A lanciare l'allarme al 112 sono stati i residenti, insospettiti da alcuni rumori. Le volanti di Polizia sono accorse sul posto e in breve tempo sono riuscite a fermare uno dei due ladruncoli che avevano preso di mira il locale.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva in tasca 70 euro in monetine, ritenute provento della spaccata. Dalla cassa sono spariti anche 200 euro in banconote, con tutta probabilità intascate dal secondo malvivente che è riuscito a darsi alla fuga in bicicletta. Vicino al bar è stato trovato anche un piede di porco usato per forzare la serranda, poi distrutta a colpi di spallate.

L'uomo arrestato questa mattina è comparso davanti al giudice, che ha fissato il processo per gennaio. Nel frattempo, visti i precedenti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.