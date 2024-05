Ladri nel negozio, due spaccate nel giro di due mesi. Il titolare: "Basta: chiudo tutto"

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì al negozio 'Ravenna Vintage' di via Trieste, in zona Darsena. I ladri, che avevano già "fatto visita" all'attività a inizio marzo, sono riusciti ad alzare la serranda e hanno sfondato il pannello che il titolare aveva messo per proteggere il vetro rotto durante il primo furto.

Una volta dentro, hanno arraffato materiale - giubbotti, due orologi, giacche di pelle e cappotti - per un totale di circa mille euro, per poi darsi alla fuga indisturbati. Ad accorgersi di quanto successo, questa mattina, è stato un cliente del negozio che, passando in via Trieste, ha subito allarmato il titolare. Per il sopralluogo è intervenuta la Polizia di Stato.

"È la seconda volta in due mesi, è assurdo - commenta il titolare Giovanni Cigognani - Il problema adesso lo risolvo, però mi sono stufato di avere a che fare con sta gente. Sono sopravvissuto al Covid, nonostante io abbia aperto il negozio proprio il giorno prima del primo lockdown, ma ora sono stanco. A giugno farò una svendita e poi chiudo tutto".