Spaccata in pieno giorno nel negozio: passante tenta di fermare il ladro in fuga

Spaccata in pieno giorno nel quartiere Darsena, in una traversa di via Tommaso Gulli. Il fatto si è verificato poco dopo le 15.30 di sabato al civico 5 di via Nicolodi, nel negozio 'Vini & bevande a domicilio'. Un uomo solitario, utilizzando un grosso sasso, ha infranto la vetrata esterna del locale, che avrebbe riaperto da lì a poco per il turno pomeridiano.

Una volta entrato, il ladro ha arraffato il fondo cassa. Fortunatamente la titolare, prima della chiusura pomeridiana, aveva rimosso l'incasso della mattinata. L'episodio ha attirato l'attenzione di un passante che ha tentato di fermare il malvivente, il quale è però riuscito a scappare velocemente verso il Parco delle Mani fiorite poco distante.

Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia di Stato, che hanno dato il via alle ricerche del ladro in fuga e hanno eseguito i sopralluoghi di legge all'interno del negozio. I danni sono ancora in corso di quantificazione.