Spacciatore arrestato dai carabinieri con 22 grammi di eroina

Nell'ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio i carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 42enne tunisino trovato in possesso di 22 grammi di eroina. Il pusher, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di svariate dosi dello stupefacente nascosto in varie parti del corpo. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo sottoponendolo all'obbligo di firma.