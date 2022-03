Gli agenti entrano in casa e iniziano la perquisizione: arrestato un 49enne con l'accusa di spaccio di droga

Un uomo di 49 anni, italiano e senza precedenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso all'interno della propria abitazione di Cotignola dopo una serie di appostamenti da parte dei poliziotti. Quando gli agenti sono entrati in casa, hanno iniziato la perquisizione: in mansarda sono state così trovate ben 56 piante di marijuana, 220 grammi di sostanza stupefacente, 53 fialette di olio di cannabis e bilancini elettronici di precisione. Il fatto è avvenuto venerdì. Immediatamente il 49enne è stato arrestato, ma sabato mattina è stato rimesso in libertà in attesa del processo.