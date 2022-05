Spaccio di droga fuori dall'autodromo del Mugello: ravennate denunciato

I Carabinieri della stazione di Scarperia, in Toscana, hanno denunciato un 55enne originario di Ravenna per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante l’attività di controllo del territorio, sabato pomeriggio hanno identificato due uomini nei pressi dell’area parcheggio dell'autodromo del Mugello di Imola, in occasione delle prove del Motomondiale.

Considerato il loro atteggiamento, i militari hanno approfondito i controlli, trovando così sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, hashish e cocaina, per un totale di 42 grammi nella disponibilità del ravennate. Quest’ultimo, denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava in compagnia di un altro italiano di 51 anni, in possesso di altri 9 grammi di sostanze illecite. Considerate le circostanze, quest'ultimo è stato segnalato all’autorità prefettizia quale assuntore.