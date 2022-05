Ricercato dalla Norvegia, era in hotel con due chili di cocaina e 15mila euro: arrestato

Ben due chili e 300 grammi di cocaina sono stati sequestrati della Polizia di Ravenna nell'ambito di un controllo ad un cittadino straniero, avvenuto sabato scorso. L'allerta è partita dalle banche dati internazionali nei confronti di un soggetto soggiornante in un hotel del territorio. E' emerso, infatti, che l'ospite, un polacco di 48 anni residente in Germania, era destinatario di un ordine di rintraccio da parte della Norvegia per questioni di droga.

La volante della Polizia ha quindi prelevato il 48enne nella sua stanza e lo ha portato in Questura per la notifica dell'atto pendente. Dati i segni di nervosismo è inoltre scattata la perquisizione che ha permesso di reperire 15mila euro in contanti, cifra che il soggetto ha giustificato come necessaria per pagarsi una lunga vacanza in giro per l'Italia, ma anche appunto i 2,3 chili di cocaina confezionati in un panetto ben occultato nel vano motore dell'auto a noleggio che utilizzava. Per questo è stato arrestato e portato in carcere (pm Gargiulo).