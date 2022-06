Beccato a spacciare "in trasferta": 20enne denunciato in stazione

Beccato a spacciare "in trasferta". Nel corso del weekend i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 20enne della provincia di Ravenna, già noto alle forze dell'ordine, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il giovane è stato controllato dai militari, coadiuvati dai colleghi della squadra di intervento operativo del quarto battaglione Carabinieri 'Veneto', nei pressi della stazione ferroviaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di sei involucri in cellophane contenenti 7,6 grammi di marijuana, oltre a 50 euro ritenuti provento dello spaccio.