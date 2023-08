Pizzicato mentre stava spacciando, reagisce spintonando i Carabinieri: pusher arrestato

Prima viene sorpreso a spacciare, poi si infuria avventandosi contro i Carabinieri. Ci sono stati momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di martedì in via Erbosa a San Zaccaria. Sul posto si erano recati i Carabinieri della stazione di San Pietro in Vincoli, spinti da precedenti segnalazioni che riferivano di episodi di spaccio nella zona. E proprio lì i militari avrebbero assistito a uno scambio sospetto fra due persone. Immediatamente intervenuti i militari avrebbero quindi trovato una banconota da 50 euro in tasca al presunto spacciatore, un 57enne di San Zaccaria, e delle bustine di cocaina addosso al presunto acquirente.

Poi la situazione è degenerata. Non appena i Carabinieri hanno manifestato l'intenzione di perquisire l'abitazione del presunto pusher, questo si sarebbe ribellato iniziando una colluttazione che sarebbe andata avanti per 20 minuti con i militari spinti contro un rovo. Sul posto sono poi giunte altre due pattuglie in rinforzo. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe poi rivelato la presenza di 6 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di tutto l'occorrente per confezionare le dosi di droga. Non solo, nel garage del sospetto sarebbe stata trovata anche una bicicletta rubata. Il Tribunale di Ravenna ha in seguito convalidato l'arresto del 57enne per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente e violenza contro pubblico ufficiale. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola giovedì.