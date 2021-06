Spara e uccide una tortora, poi si giustifica: "Volevo tenere pulita la zona"

Per lui, oltre alla denuncia da parte dei Carabinieri per uccisione di animali e spari in luogo pubblico, è seguito il sequestro penale del fucile

Un anziano nei giorni scorsi si è reso responsabile dell’uccisione di un volatile nella zona di Milano Marittima. In particolare l’uomo, nel pomeriggio di giovedì, ha ucciso, con un fucile ad aria compressa, una tortora giustificando il gesto con la necessità di dover tenere pulita la zona. Per lui, oltre alla denuncia da parte dei Carabinieri per uccisione di animali e spari in luogo pubblico, è seguito il sequestro penale del fucile.