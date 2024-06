Svolta nella sparatoria contro la prostituta: l'aggressore si è costituito

Si è costituito alle forze dell'ordine dopo due settimane l'uomo che la sera dello scorso 19 maggio ha sparato contro una prostituta, una 29enne bulgara, sulla statale Adriatica all'altezza della Cava Manzona vecchia, tra Savio e Fosso Ghiaia. L'uomo, accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto illecito di pistola, è un 32enne bulgaro domiciliato a Viserba, nel riminese. In auto con lui durante l'aggressione ci sarebbe stata anche una donna, sulla quale sono in corso accertamenti.

La vittima del resto, sopravvissuta alla sparatoria per miracolo - il 32enne avrebbe finito i proiettili dandosi alla fuga e casualmente sul posto proprio in quel momento passava un'ambulanza del 118 -, il suo aggressore lo aveva visto chiaramente in faccia, quando quella domenica sera lui aveva abbassato il finestrino della sua Bmw prima di iniziare a sparare contro di lei. Il movente, per gli inquirenti, sarebbe da ricercare nel controllo delle piazzole per la prostituzione sulla statale 16. Forse il bulgaro stava cercando altre ragazze e, non trovandole, se la sarebbe presa con la 29enne, loro amica e coinquilina. La notizia è riportata dal Resto del Carlino in edicola domenica.