Attimi di terrore in pieno giorno: giovane ferito da colpi di pistola nella sparatoria

Attimi di paura giovedì pomeriggio a Massa Lombarda, dove è andata in scena una sparatoria a colpi d'arma da fuoco. Dalle prime informazioni pare che un uomo, un 30enne tunisino, sia stato colpito da alcuni colpi di pistola da un altro uomo nei pressi del Canale dei mulini. L'aggressore è stato inseguito in via Gramsci dove ha poi mollato la pistola, e alla fine l'uomo sarebbe stato fermato dai Carabinieri.

La vittima, invece, ha camminato fino allo stadio dove è stata soccorsa dal personale del 118 con ambulanza ed elicottero, per essere poi trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Appena tre settimane fa a Massa Lombarda era andata in scena un'altra sparatoria.

"Il gravissimo episodio verificatosi poco fa, a meno di un mese da un'altra vicenda che ha visto l'uso improprio delle armi, è inaccettabile e impone un impegno ancora maggiore da parte di tutti, a partire dallo Stato a cui è demandato il tema della sicurezza - commenta il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - Si tratta di episodi che in una piccola comunità come la nostra destabilizzano, preoccupano, creano allarme sociale. Occorre un contrasto fermo e rigoroso, preventivo a ogni forma di illegalità e delinquenza, che rischia seriamente di minare la civile e pacifica convivenza. La città di Massa Lombarda non accetta questi episodi. Vanno assicurati alla giustizia coloro che si rendono colpevoli di tanta efferatezza".

"Appena appreso dell'episodio odierno - continua Bassi - ho immediatamente contattato il Prefetto della nostra Provincia che, con disponibilità e sollecitudine, mi ha garantito che questa situazione sarà oggetto di specifico esame durante il Comitato per la sicurezza e ordine pubblico già all'inizio della prossima settimana. Chiederò, anche in quella sede, con sempre maggior energia e convinzione di mettere in campo ogni azione utile a tutelare il nostro territorio, con la consapevolezza che ogni nostra azione quotidiana ha il solo obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e di difenderne i diritti. Attendo l'evolversi delle indagini, che auspico celeri, con piena fiducia. Massa Lombarda è composta di persone laboriose e perbene, non accetterò mai che episodi di questo genere ci possano definire in altro modo".

Foto Massimo Argnani