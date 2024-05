Sparatoria vicino alla biblioteca, un regolamento di conti alla base dell'agguato: arrestato un uomo

I carabinieri della compagnia di Lugo, nel pomeriggio di venerdì, hanno arrestato un trentaseienne albanese ritenuto il presunto responsabile di un agguato avvenuto nel novembre scorso verso un uomo di origine marocchina, che era stato ferito con colpi di arma da fuoco.

I carabinieri, la sera del 21 novembre 2023, su segnalazione del 118, si erano recati a Bagnacavallo presso l'abitazione di un ventunenne marocchino che presentava un evidente ferita dovuta all'esplosione di colpi di arma da fuoco. La vittima prima di essere trasportata all'ospedale di Lugo per le dovute cure, aveva riferito che mentre si trovava in via Vittorio Veneto a Bagnacavallo, non molto distante dalla biblioteca, era stato improvvisamente avvicinato da un uomo che gli aveva sparato tre colpi, uno dei quali lo aveva raggiunto al bacino. L'uomo dopo essere caduto a terra, era riuscito a rialzarsi e a raggiungere la propria abitazione, vicina al luogo dell'agguato, per poi chiamare il 118.

I Carabinieri di Lugo hanno informato il magistrato di turno che, assunta la direzione delle indagini, ha condotto tutte le fasi degli accertamenti al fine di fare luce sulla vicenda. I carabinieri su indicazioni del magistrato, hanno indagato sulla vita della vittima, al fine di contestualizzare l'ambito criminale e quindi di fare luce sul movente dell'agguato. Le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di indirizzare lo sforzo investigativo nel mondo del traffico della droga e collocare appunto la sparatoria in un possibile regolamento di conti.

E' emerso quindi che la vittima avrebbe dovuto saldare un debito di droga. L'albanese, poi arrestato, lo ha prima minacciato di morte e poi è passato alle vie di fatto con l'agguato del novembre scorso. I militari di Lugo, dopo alcune ricerche, nel pomeriggio di venerdì 24 maggio 2024 hanno individuato e bloccato l'albanese alla guida della propria vettura e quindi arrestato. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione dove è stata rinvenuta una pistola automatica con 7 proiettili, detenuta illegalmente e pronta all'uso. È stato anche recuperato oltre 1 kg di droga, di cui 850 g di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana, pronta per essere venduta al dettaglio per un introito stimato in quasi 70.000 €. L'uomo in questo momento si trova nel carcere di Ravenna a disposizione del giudice.