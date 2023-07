Partono spari dall'auto in corsa: avviate le indagini dei Carabinieri

Ci sono stati attimi di panico martedì pomeriggio in via Paurosa, nella periferia di Lugo. Stando alle prime informazioni, un'auto sarebbe arrivata a gran velocità nella strada e improvvisamente sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. La vettura avrebbe poi continuato la propria corsa facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente non si registrano feriti. Sulla vicenda stanno già indagando i Carabinieri della compagnia di Lugo che dovranno tentare di rintracciare i responsabili dell'accaduto.