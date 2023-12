Pauroso episodio nella serata di ieri, venerdì, nella piccola frazione di Santerno, dove è andata in scena una sparatoria. Un uomo, all'incrocio tra via Santerno Ammonite e via della Repubblica, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un secondo uomo, che poi si sarebbe dato alla fuga. Ignote al momento le cause del fatto.

Fortunatamente le condizioni dell'uomo ferito, soccorso dal personale del 118 con ambulanza e auto medica, si sono rivelate meno gravi del previsto. La vittima, infatti, è stata trasportata all'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità e attualmente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Ravenna, che hanno dato il via alle indagini per cercare di capire cosa sia successo e ricostruire la dinamica della sparatoria. Del caso, come da prassi, è stata informata la Procura.