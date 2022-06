Spazio al 'Divertitennis': torna il centro ricreativo estivo per ragazzi

Lunedì 6 giugno il Tennis Club Faenza riaprirà i suoi cancelli per il tradizionale Divertitennis, il Centro estivo a carattere ludico e sportivo che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti principali dell’estate faentina. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 9 lo staff accoglierà tutti i ragazzi e le ragazze dai 4 ai 14 anni per coinvolgerli e farli divertire con tanti giochi e attività ricreative.

L’orario di apertura è stato anticipato per consentire ai genitori di accompagnare i propri figli prima di recarsi al lavoro. Le attività vere e proprie iniziano alle 9 con l’appello, quando i ragazzi vengono suddivisi in gruppi in base all’età e ad ogni gruppo corrisponde un colore. I ragazzi partecipano ai corsi di tennis e padel, ai giochi sportivi, il tutto sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Alle 10 le attività vengono sospese per 30 minuti e i ragazzi consumano la merenda, per poi riprendere a giocare.

Dalle 12,15 alle 12,40, chi si ferma a pranzo viene accompagnato al ristorante, mentre gli altri vanno a casa. Il pasto è preparato al momento dal cuoco del ristorante e si prolunga fino verso le 13.30, allorché i ragazzi tornano nella zona ombreggiata vicino ai gazebo per giocare o fare i compiti, e dove dalle 14 alle 14.30 chi non resta al pomeriggio viene prelevato dai genitori, mentre chi rimane fino alle 17.30 nel pomeriggio partecipa a varie attività ricreative.

Parallelamente al programma tradizionale, il Divertitennis offre altre occasioni speciali di divertimento per i bambini e le loro famiglie, a partire dalle uscite mattutine in piscina e al Parco Bucci. Tutte le attività sono organizzate da un staff diretto da educatori laureati in scienze della formazione, scienze motorie, psicologia e da istruttori Fit.

Le occasioni speciali

Diverticampeggio: immersi nella natura nello splendido parco del circolo tennis.

Divertigaloppo: tutti in sella da Amico Cavallo.

Serate a tema per bambini e genitori con animazione, giochi, baby dance.

Tornei in famiglia: tornei serali di tennis e padel genitori e figli.

Giornate speciali: Magia, Aquiloni, Giochiamo con i Rioni, gite ad AcquaJoss e Acqualand.

Robin Hood: tiro con l’arco nel complesso sportivo “Graziola”.

Piscina: opzione gratuita per trascorrere il martedì e giovedì mattina in piscina.

I laboratori (inclusi nelle tariffe)

Corsi di tennis e padel a cura di Maestri Fit.

Laboratorio di balli tradizionali e latino-americani con Edo e Vittoria.

Corso “Impariamo l’inglese divertendoci”.

Laboratorio didattico di ceramica in collaborazione con Mirta Morigi.

Laboratorio teatrale in collaborazione con Giocacolteatro di Leonardo Collina.

Lavoriamo il legno con Nonno Bruno.