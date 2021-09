Spesa quanto mi costi, l'analisi di Altroconsumo: Ravenna tra le città in cui si risparmia di più

La spesa è una delle voci di costo che impatta maggiormente sui portafogli degli italiani, con una media di 6.853 euro all’anno secondo i dati Istat 2020. Per risparmiare occorre quindi fare attenzione a dove si fanno i propri acquisti e a quali prodotti si compra, ma orientarsi in questo mondo non è affatto semplice. Altroconsumo ha pubblicato la sua inchiesta annuale volta a individuare quelle che sono le insegne maggiormente convenienti in Italia e a identificare i punti vendita più economici nelle diverse città, ma anche quali sono le città in cui si risparmia di più.

Altroconsumo è andato quindi a identificare i livelli di risparmio sulla spesa nelle diverse città italiane. Quella in cui si riscontra la maggiore possibilità di risparmio è Rovigo, dove si trova il negozio più conveniente d’Italia, in cui si possono risparmiare fino a 1.720 euro all’anno. In seconda e terza posizione è l’Emilia-Romagna a fare da padrona: a Reggio Emilia e Modena, si può arrivare a risparmiare fino a 1.523 euro, e nella nostra Ravenna fino a 1.400 euro (al pari con Brescia).