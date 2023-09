Spettacolo con il Gran Premio Nuvolari, in piazza del Popolo tre prove cronometrate

Si è conclusa la 33ª edizione del Gran Premio Nuvolari, con la vittoria dell’equipaggio n.64 formato dalla mitica coppia Andrea Vesco – Roberto Vesco, rispettivamente figlio e padre, alla guida di una splendida Fiat 508 S del 1935. I top driver si sono distinti sin dalle prime prove, dimostrando concentrazione massima, competenza tecnica e grande spirito sportivo, in quella che è stata una gara combattuta insieme ai migliori e più importanti regolaristi italiani e stranieri, caratterizzata da un clima caldo e soleggiato per tutti i quattro i giorni. Si tratta della loro nona vittoria al Gran Premio Nuvolari, nell’anno in cui si festeggia la sua 33ª edizione.

La Romagna è stata direttamente interessata, con le prove cronometrate sul circuito di Imola il controllo orario nella centralissima Piazza G.Carducci di Brisighella e la prova di media scalando la Carla scendendo a Marzeno, passaggio a Predappio i concorrenti hanno affrontato le prove cronometrate sulla mitica Rocca delle Caminate allestite dal Racing Team Le Fonti di Meldola, raggiungeranno poi Cesenatico con il suo caratteristico porto canale.

Domenica, terza ed ultima tappa, “La Romagna Sempre Protagonista”: Gli equipaggi poi di ritorno a Mantova.

Il percorso ha riservato le ultime sfide, decisive per decretare il vincitore. Partendo da Rimini, subito le prime prove cronometrate al centesimo di secondo, si è scalato poi Bertinoro il “Balcone della Romagna” dove salendo in direzione Collinello, Polenta di Dante per scendere poi a Fratta Terme c’è stata una prova a media, i concorrenti si confrontano poi sulle le temutissime prove cronometrate di Meldola-Rocca delle Caminate-Predappio, non prima della passerella per il controllo a timbro in Piazza Felice Orsini.

Ancora Romagna protagonista con un suggestivo passaggio da Faenza, ospiti del comune Manfredo e della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri. Davanti all’esperto pubblico di Piazza del Popolo tre inedite prove cronometrate nell’atmosfera medievale con musici e sbandieratori del Palio del Niballo fiore all’occhiello della città della ceramica.