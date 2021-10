Spiagge, 1,5 milioni di euro dalle cooperative bagnini per le dune invernali

La cifra stanziata sarà utilizzata anche per i ripascimenti, i livellamenti e la pulizia della spiaggia. Le cooperative: "Stato e Regione continuino gli investimenti per il contrasto all’erosione costiera"

Un milione e cinquecentomila euro per la tutela della spiaggia: è la cifra che le cooperative tra stabilimenti balneari associate a Legacoop investiranno per realizzare, anche quest’anno, la duna invernale, i ripascimenti, i livellamenti e la pulizia della spiaggia.

Una cifra importante, che si affianca agli interventi pubblici determinanti per la difesa della costa, che contribuisce a tutelare il territorio con un beneficio che ricade su tutta la comunità e la filiera turistica, dai Lidi Ferraresi a Cattolica. In particolare la duna contribuisce a proteggere la linea di costa, le aree pinetali e anche le strutture ricettive e residenziali prossime alla spiaggia.

"L’organizzazione cooperativa ha anche il vantaggio di consentire una gestione tempestiva delle emergenze, in collaborazione con gli enti locali, il cui ruolo resta decisivo. È fondamentale comunque - precisano le cooperative - che lo Stato e la Regione continuino a portare avanti, in maniera ancor più decisa, una programmazione certa e condivisa sugli investimenti per il contrasto all’erosione costiera".